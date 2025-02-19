Два человека погибли в результате столкновения самолетов в Аризоне

В результате столкновения двух малых самолетов на аэропорте Марана в Аризоне погибли два человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел около 8:30 утра в среду.

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Местные власти сообщили, что столкновение произошло между двумя небольшими самолетами с фиксированными крыльями Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

Федеральное управление авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводят расследование, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:АвиакатастрофаСША

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