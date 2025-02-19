Два человека погибли в результате столкновения самолетов в Аризоне
19 февраля 202522:36
В результате столкновения двух малых самолетов на аэропорте Марана в Аризоне погибли два человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.
Инцидент произошел около 8:30 утра в среду.
Местные власти сообщили, что столкновение произошло между двумя небольшими самолетами с фиксированными крыльями Cessna 172S и Lancair 360 MK II.
Федеральное управление авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводят расследование, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru