США оценивают перспективы мирного соглашения по Украине как хорошие
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Вашингтон оценивает шансы на заключение мирного соглашения по Украине как положительные, однако подчеркнул, что успех будет зависеть от готовности всех сторон выполнять свои обязательства.
В эфире телеканала Fox News он отметил, что встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом в процессе переговоров.
Уолц заявил, что обсуждение завершения конфликта, которое еще недавно казалось невозможным, теперь стало возможным благодаря усилиям США и вовлечению всех сторон. По его словам, для достижения урегулирования необходимо вести диалог с каждой из сторон конфликта, и Вашингтон активно работает над этим.
Он добавил, что в ближайшее время будут сформированы и направлены технические команды для более детального обсуждения, передает «Радиоточка НСН».
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