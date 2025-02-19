США оценивают перспективы мирного соглашения по Украине как хорошие

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Вашингтон оценивает шансы на заключение мирного соглашения по Украине как положительные, однако подчеркнул, что успех будет зависеть от готовности всех сторон выполнять свои обязательства.

В эфире телеканала Fox News он отметил, что встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом в процессе переговоров.