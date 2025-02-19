Шольц назвал критиков своей политики по Украине « провинциальными придурками»

Канцлер Германии Олаф Шольц на частном мероприятии в Берлине резко ответил на критику своей политики по военной помощи Украине, назвав критиков «антипатриотичными провинциальными придурками». Об этом сообщает Politico.

Это заявление прозвучало во время частного обеда с депутатами, занимающимися коалиционным бюджетом, когда они начали настаивать на увеличении поддержки Киева.

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По словам депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера, обсуждение касалось необходимости увеличить военную помощь Украине. В ответ на критику и вопрос о том, насколько Германия соизмеряет свой вклад с ВВП страны, Шольц утратил самообладание. Один из присутствующих на мероприятии подтвердил изданию, что канцлер повторил свою ругань дважды.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. По данным СМИ, с начала конфликта она выделила Украине около 44 миллиардов евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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