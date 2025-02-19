Шольц назвал критиков своей политики по Украине « провинциальными придурками»

Канцлер Германии Олаф Шольц на частном мероприятии в Берлине резко ответил на критику своей политики по военной помощи Украине, назвав критиков «антипатриотичными провинциальными придурками». Об этом сообщает Politico.

Это заявление прозвучало во время частного обеда с депутатами, занимающимися коалиционным бюджетом, когда они начали настаивать на увеличении поддержки Киева.