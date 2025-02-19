Москвичка потеряла 400 тысяч рублей из-за мошенника с сайта знакомств
Новый ухажер с сайта знакомств похитил у москвички более 400 тысяч рублей, обещая помочь с выводом криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции, в начале февраля женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Он предложил ей перейти в Telegram, где рассказал, что у него заблокирован аккаунт и он не может получить деньги.
Мужчина попросил помочь вывести деньги через бота в мессенджере. Позже он заявил, что хочет отблагодарить ее и попросил номер банковской карты.
Через несколько дней мошенник, под предлогом вывода криптовалюты, похитил у жертвы более 400 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, передает «Радиоточка НСН».
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