Bloomberg: Состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд с начала года
Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $21,13 млрд. Об этом говорится в «Индексе миллиардеров», опубликованном агентством Bloomberg.
Так, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с начала 2023 года заработал $6,4 млрд, состояние предпринимателя увеличилось до $21,8 млрд. В свою очередь, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на $3,42 млрд, до $23,3 млрд. Кроме того, сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,04 млрд, состояние бизнесмена оценивается в $16,2 млрд.
По данным Bloomberg, наибольшие убытки понес член Совета Федерации, бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось до $7,52 млрд, предприниматель потерял $1,48 млрд.
Самым богатым среди отечественных бизнесменов остался владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в $28,4 млрд, с начала года оно уменьшилось на $210 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru