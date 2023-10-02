Bloomberg: Состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд с начала года

Так, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с начала 2023 года заработал $6,4 млрд, состояние предпринимателя увеличилось до $21,8 млрд. В свою очередь, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на $3,42 млрд, до $23,3 млрд. Кроме того, сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,04 млрд, состояние бизнесмена оценивается в $16,2 млрд.

По данным Bloomberg, наибольшие убытки понес член Совета Федерации, бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось до $7,52 млрд, предприниматель потерял $1,48 млрд.

Самым богатым среди отечественных бизнесменов остался владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в $28,4 млрд, с начала года оно уменьшилось на $210 млн.

