Потанин: бизнес понимает необходимость своего вклада

Вместе с тем он заметил, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания.

«Не совсем правильно было бы рассматривать и периоды, связанные с предыдущей прибылью», - добавил предприниматель.

Ранее, как сообщала НСН, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний. По его словам, речь идет только о крупном прибыльном бизнесе, чей доход до вычета налогов за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей.

