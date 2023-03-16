Потанин: бизнес понимает необходимость своего вклада

Российский бизнес понимает потребности страны и необходимость своего вклада, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает агентство «Прайм».

Так, он прокомментировал идею о разовом платеже крупных предприятий в бюджет России.

При этом, по словам Потанина, нужно сделать все прозрачно.

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Вместе с тем он заметил, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания.

«Не совсем правильно было бы рассматривать и периоды, связанные с предыдущей прибылью», - добавил предприниматель.

Ранее, как сообщала НСН, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний. По его словам, речь идет только о крупном прибыльном бизнесе, чей доход до вычета налогов за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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