Потанин: бизнес понимает необходимость своего вклада
Российский бизнес понимает потребности страны и необходимость своего вклада, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает агентство «Прайм».
Так, он прокомментировал идею о разовом платеже крупных предприятий в бюджет России.
При этом, по словам Потанина, нужно сделать все прозрачно.
Вместе с тем он заметил, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания.
«Не совсем правильно было бы рассматривать и периоды, связанные с предыдущей прибылью», - добавил предприниматель.
Ранее, как сообщала НСН, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний. По его словам, речь идет только о крупном прибыльном бизнесе, чей доход до вычета налогов за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей.
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