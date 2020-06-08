Рано радовались: Зарубежный туризм россиян снова отложили

Минтранс России заявил о том, что о возобновлении международных полетов говорить еще рано, хотя премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил рассмотреть возможные варианты возобновления авиасообщения с другими странами.



«Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены», - заявили в пресс-службе ведомства.