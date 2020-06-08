Рано радовались: Зарубежный туризм россиян снова отложили

Минтранс России заявил о том, что о возобновлении международных полетов говорить еще рано, хотя премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил рассмотреть возможные варианты возобновления авиасообщения с другими странами.

«Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены», - заявили в пресс-службе ведомства.

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В министерстве добавили, что сейчас ведомство решает иные задачи, а именно — постепенное возобновление авиаперевозок внутри России с соблюдением всех противоэпидемиологических мер и восстановлением туристического потока.

Как заявили в Минтрансе, о сроках возобновления международного авиасобщения можно будет говорить только после того, как будет обеспечена безопасная доставка россиян к местам отдыха внутри России.

Ранее Мишустин заявил,что россияне смогут выезжать за пределы страны для лечения, учебы, работы или ухода за родственниками. В свою очередь иностранцы смогут въезжать на территорию РФ с медицинскими целями.

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