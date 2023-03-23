Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз

В «Норникеле» объяснили, что это объясняется переориентированием российской экономики с западного рынка на азиатский.

Тем временем объемы экспорта палладия увеличились в 85 раз в физическом выражении (с 32 кг до 2,72 т), в денежном выражении — в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн).

Аналогичная динамика наблюдается по поставкам родия: семикратный рост в физическом выражении и шестикратный — в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай.

