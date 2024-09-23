Поставки пива из Китая в РФ выросли почти вдвое за год
Поставки пива из КНР в Россию достигли рекордных показателей в августе, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы Китая.
Отмечается, что объем импорта пива в Россию достиг максимального значения за все время и составил 3,2 млн долларов. По сравнению с июлем 2024 года рост составил почти 9%.
Согласно данным, за первые семь месяцев текущего года РФ закупила китайского пива на 17,9 млн долларов, заняв третье место среди импортеров этой продукции из Поднебесной. Лидирует Австралия с объемом поставок 3,64 млн долларов, на втором месте располагается Гонконг с показателем 3,58 млн долларов.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru