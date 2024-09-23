Поставки пива из Китая в РФ выросли почти вдвое за год

Поставки пива из КНР в Россию достигли рекордных показателей в августе, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Отмечается, что объем импорта пива в Россию достиг максимального значения за все время и составил 3,2 млн долларов. По сравнению с июлем 2024 года рост составил почти 9%.

Северокорейское пиво для России оказалось китайским

Согласно данным, за первые семь месяцев текущего года РФ закупила китайского пива на 17,9 млн долларов, заняв третье место среди импортеров этой продукции из Поднебесной. Лидирует Австралия с объемом поставок 3,64 млн долларов, на втором месте располагается Гонконг с показателем 3,58 млн долларов.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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