Поставки пива из Китая в РФ выросли почти вдвое за год

Поставки пива из КНР в Россию достигли рекордных показателей в августе, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Отмечается, что объем импорта пива в Россию достиг максимального значения за все время и составил 3,2 млн долларов. По сравнению с июлем 2024 года рост составил почти 9%.