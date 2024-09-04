Северокорейское пиво для России оказалось китайским
Пиво, которое указано в реестре Росаккредитации как произведённое в Северной Корее, оказалось китайским. Об этом РБК рассказал представитель компании-импортера «Востокбиртрейд».
В Росаккредитации сообщили агентству, что техническую ошибку при внесении сведений допустила именно компания-импортер, так как «декларация вносится заявителем».
«Согласно протоколу испытаний, Heilongjiang Quanrun Beer Co находится в Китайской Народной Республике. Заявитель будет уведомлен о технической ошибке», — заключили в ведомстве.
Ранее компания «Востокбиртрейд», зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на импорт пива из Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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