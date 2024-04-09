«Придумали ерунду»: Почему Канада не сможет заместить российский газ водородом
Пока уголь остается главным источником энергии в мире, все разговоры про водород не имеют смысла, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.
Канада не сможет заместить российский газ поставками зеленого водорода, почти все проекты по его поставке не доходят до реализации, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Канаде сообщили, что Оттава не воспользовалась возможностью замещения российского газа на европейском рынке, среди прочего, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Отмечается, что на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки. Сейчас Оттава ищет альтернативы, одной из которых может стать поставка зеленого водорода. Пикин отметил, что подобная альтернатива сегодня не осуществима.
«Поставки водорода – это из области: «Давайте придумаем ерунду и об этом напишем». Как показывает практика, пока ни один из проектов по поставке водорода не нашел подтверждения. Об этом много кто заявляет, говорит, но до реализации доходит очень мало, а то, что доходит, не всегда соответствует реальностям. Пока в мире остается главным источником энергии и по стоимости, и по конкурентоспособности уголь, все разговоры про водород, особенно зеленый, это из области Греты Тунберг: можно попариться, но серьезные инвесторы не будут туда вкладываться», – сказал Пикин.
Он также отметил, что сегодня роль США как поставщика энергоресурсов стала крайне серьезной, чего еще не было в мировой истории.
«Канада никогда не рассматривалась серьезным игроком на этом рынке, потому что вся инфраструктура, которая строилась по поставке газа, возводилась в США. Канадцы может и рассматривали эти проекты, но до реализации они были страшно далеки. Американцы были к этому готовы, они к этому долго шли и все их действия были направлены именно на то, чтобы в конечном итоге стать серьезным поставщиком сжиженного газа в мире, а сейчас нефти и нефтепродуктов вовсю. Роль США как поставщика энергоресурсов стала очень серьезной, такого не было никогда в истории», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 9 апреля, в «Газпроме» сообщили, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы, передает «Радиоточка НСН».
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