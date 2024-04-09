«Придумали ерунду»: Почему Канада не сможет заместить российский газ водородом

Канада не сможет заместить российский газ поставками зеленого водорода, почти все проекты по его поставке не доходят до реализации, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Канаде сообщили, что Оттава не воспользовалась возможностью замещения российского газа на европейском рынке, среди прочего, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Отмечается, что на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки. Сейчас Оттава ищет альтернативы, одной из которых может стать поставка зеленого водорода. Пикин отметил, что подобная альтернатива сегодня не осуществима.