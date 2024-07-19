Поставки коксующегося угля из России упали до минимума за два года

По сравнению с показателями июля 2023 года поставки рухнули на 18% и достигли 3,7 миллиона тонн.

По оценке экспертов, главной причиной падения стала низкая рентабельность. Кроме того, падение могло быть вызвано курсовой экспортной пошлиной, а также ростом цен на логистику и снижением мировых цен.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал, что закупки сырой нефти из России выросли с 0,2% в 2022 году почти до 40% в прошлом месяце, напоминает RT.

