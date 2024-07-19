Поставки коксующегося угля из России упали до минимума за два года
В июне поставки из России использующего в металлургии коксующегося угля упали до минимума с мая 2022 года, сообщает газета «Ведомости».
По сравнению с показателями июля 2023 года поставки рухнули на 18% и достигли 3,7 миллиона тонн.
По оценке экспертов, главной причиной падения стала низкая рентабельность. Кроме того, падение могло быть вызвано курсовой экспортной пошлиной, а также ростом цен на логистику и снижением мировых цен.
Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал, что закупки сырой нефти из России выросли с 0,2% в 2022 году почти до 40% в прошлом месяце, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп произнес на съезде республиканцев самую длинную речь в истории США
- В части Дагестана ввели временные ограничения подачи электроэнергии
- В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц оборудования для майнинга
- Песков назвал кризисной ситуацию с ограничением Украиной транзита нефти в Словакию и Венгрию
- Гимнастку из Японии отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь
- Российские военнослужащие освободили село Юрьевка в ДНР
- Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
- Песков: Глобальный сбой не затронул ресурсы Кремля
- Поставки коксующегося угля из России упали до минимума за два года
- Цукерберг посчитал «крутой» реакцию Трампа на покушение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru