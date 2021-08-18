Поставки «Газпрома» в Европу оказались под угрозой
После аварии на заводе компании в Новом Уренгое в начале августа серьезно сократились запасы в европейских подземных хранилищах газа, на данный момент они составляют 18% от проектного уровня, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что пришлось снизить поставки по газопроводу «Ямал – Европа» и поднять газ из хранилищ, что грозит компании риском невыполнения зимних контрактов.
При этом «Газпром» также не стал бронировать дополнительные мощности прокачки через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки.
Так, запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании «Укртрансгаз».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил снижение объема ежесуточных поставок российского газа в Европу и через газопровод «Ямал — Европа», отметив, что высокие цены на газ заставляют европейцев занять выжидающую позицию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru