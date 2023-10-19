Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли на 46,6%
19 октября 202315:13
Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» увеличились в 2023 году на 46,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер.
Он отметил, что «Газпром» готов и дальше наращивать поставки газа по всем согласованным маршрутам.
Ранее, 19 октября, «Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение к текущему договору по поставкам газа в Китай по «восточному» маршруту на дополнительный объем поставок до конца этого года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru