Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли на 46,6%

Он отметил, что «Газпром» готов и дальше наращивать поставки газа по всем согласованным маршрутам.

Ранее, 19 октября, «Газпром» и CNPC подписали дополнительное соглашение к текущему договору по поставкам газа в Китай по «восточному» маршруту на дополнительный объем поставок до конца этого года, передает «Радиоточка НСН».

