«Больше труб!»: В отрасли назвали условия для рекордного экспорта газа в Китай

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в 2023 году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум и превысит 30 млрд кубометров. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По словам Пикина, для достижения объемов поставок топлива в Китай, сопоставимых с европейскими, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру.

«Инфраструктура — это ключевой момент поставок газа. Нужно поставлять его либо в сжиженном виде (для этого должно быть достаточное количество заводов по сжижению газа), либо по трубе (тогда должно быть достаточное количество труб). Пока ни того, ни другого в достаточном количестве нет. Есть только одна труба “Сила Сибири”, и все. Этого мало для того, чтобы говорить об объемах, сопоставимых с Европой. Сейчас планируется проект “Сила Сибири — 2”, но пока это всего лишь планы», — сказал Пикин.

Собеседник НСН добавил, что Россия официально продолжает поставлять газ и Европе.

«У нас ушло всего два направления поставок в Европу — это “Северный поток” и транзит через Польшу (газопровод “Ямал-Европа”). При этом у нас остались направления через Украину, хотя и не в полном объеме, только очень небольшая часть. Осуществляется поставка и через “Турецкий поток”. Конечно, объемы многократно сократились, однако мы все равно продолжаем поставлять газ официально, по контрактам, никаких санкций введено не было», — подытожил он.

Ранее аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что Россия вряд ли начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири 2» до 2030 года, сторонам необходимо построить магистраль и договориться о цене топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

