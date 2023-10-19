«Больше труб!»: В отрасли назвали условия для рекордного экспорта газа в Китай

Для увеличения поставок топлива из России в Китай необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, одного газопровода «Сила Сибири» мало, сказал НСН Сергей Пикин.

Чтобы нарастить поставки газа в Китай до европейского уровня, нужно строить либо достаточное количество заводов по сжижению газа, либо возводить больше газопроводов, одной трубы «Сила Сибири» явно недостаточно. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в 2023 году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум и превысит 30 млрд кубометров. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По словам Пикина, для достижения объемов поставок топлива в Китай, сопоставимых с европейскими, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру.

«Инфраструктура — это ключевой момент поставок газа. Нужно поставлять его либо в сжиженном виде (для этого должно быть достаточное количество заводов по сжижению газа), либо по трубе (тогда должно быть достаточное количество труб). Пока ни того, ни другого в достаточном количестве нет. Есть только одна труба “Сила Сибири”, и все. Этого мало для того, чтобы говорить об объемах, сопоставимых с Европой. Сейчас планируется проект “Сила Сибири — 2”, но пока это всего лишь планы», — сказал Пикин.

Собеседник НСН добавил, что Россия официально продолжает поставлять газ и Европе.

«У нас ушло всего два направления поставок в Европу — это “Северный поток” и транзит через Польшу (газопровод “Ямал-Европа”). При этом у нас остались направления через Украину, хотя и не в полном объеме, только очень небольшая часть. Осуществляется поставка и через “Турецкий поток”. Конечно, объемы многократно сократились, однако мы все равно продолжаем поставлять газ официально, по контрактам, никаких санкций введено не было», — подытожил он.

Ранее аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что Россия вряд ли начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири 2» до 2030 года, сторонам необходимо построить магистраль и договориться о цене топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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