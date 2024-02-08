Посол РФ Аганин: Доля закупок российской пшеницы Ливией за год выросла на 86%
Ливия в период с июля 2022 года по июль 2023 нарастила долю закупок российской пшеницы на 86%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Триполи Айдара Аганина.
По его словам, в товарообороте РФ и Ливии присутствует продовольствие и сельхозсырье, а также минеральные и нефтепродукты. Аганин отметил, что ливийская сторона говорит о потребностях в молочной продукции и подсолнечном масле.
Так, в ближайшее время стороны намерены запустить процесс по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. Посол подчеркнул, что перспективы для этого «самые радужные».
Ранее сообщалось, что Москва восстановила дипломатические отношения с Триполи спустя девять лет, передает «Радиоточка НСН».
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