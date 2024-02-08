Посол РФ Аганин: Доля закупок российской пшеницы Ливией за год выросла на 86%

Ливия в период с июля 2022 года по июль 2023 нарастила долю закупок российской пшеницы на 86%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Триполи Айдара Аганина.

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По его словам, в товарообороте РФ и Ливии присутствует продовольствие и сельхозсырье, а также минеральные и нефтепродукты. Аганин отметил, что ливийская сторона говорит о потребностях в молочной продукции и подсолнечном масле.

Так, в ближайшее время стороны намерены запустить процесс по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. Посол подчеркнул, что перспективы для этого «самые радужные».

Ранее сообщалось, что Москва восстановила дипломатические отношения с Триполи спустя девять лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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