Посол РФ Аганин: Доля закупок российской пшеницы Ливией за год выросла на 86%

По его словам, в товарообороте РФ и Ливии присутствует продовольствие и сельхозсырье, а также минеральные и нефтепродукты. Аганин отметил, что ливийская сторона говорит о потребностях в молочной продукции и подсолнечном масле.

Так, в ближайшее время стороны намерены запустить процесс по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. Посол подчеркнул, что перспективы для этого «самые радужные».

Ранее сообщалось, что Москва восстановила дипломатические отношения с Триполи спустя девять лет, передает «Радиоточка НСН».

