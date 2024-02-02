Пакистан откажется от закупок российской пшеницы

Правительство Пакистана ввело запрет на импорт пшеницы, сообщила газета The Nation со ссылкой на источники.

Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран

Эта мера принята с целью стабилизации цен внутри страны на муку, а также ввиду достаточного количества зерновых для удовлетворения потребностей исламской республики.

До этого Пакистан входил в первую пятерку импортеров пшеницы из России.

Ранее в Египте опровергли сообщения об отказе от закупок российской пшеницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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