Пакистан откажется от закупок российской пшеницы
2 февраля 202414:57
Правительство Пакистана ввело запрет на импорт пшеницы, сообщила газета The Nation со ссылкой на источники.
Эта мера принята с целью стабилизации цен внутри страны на муку, а также ввиду достаточного количества зерновых для удовлетворения потребностей исламской республики.
До этого Пакистан входил в первую пятерку импортеров пшеницы из России.
Ранее в Египте опровергли сообщения об отказе от закупок российской пшеницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru