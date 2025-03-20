Посол КНР в РФ: От «тарифной войны» США пострадают сами американцы
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что от «тарифной войны» США пострадают сами американцы, а также жители других стран.
Ссылаясь на прогноз Налогового фонда, дипломат указал, что американские семьи будут вынуждены ежегодно увеличивать расходы на 1200 долларов, также новая волна тарифной войны приведет к снижению личного дохода после уплаты налогов на 0,8-1,1 %.
В авторской колонке для aif.ru Ханьхуэй отметил, что только введение дополнительных тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая может повысить инфляцию в США в 2025 году на 0,8 % и снизить темпы экономического роста на 1,2 %. Помимо этого, введение тарифов приведет к росту затрат для американской промышленности, а фермеры США станут двойными жертвами «тарифной войны».
Китайский посол также предупредил, что результатом экономической политики США станет торможение глобальной экономики. К этому приведут сокращение инвестиций и нарушение цепочек поставок.
Ранее США ввели 10-процентные ввозные пошлины на все китайские товары.
В феврале сообщалось, что Apple поднимет цены на iPhone до 10% из-за пошлин Трампа.
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