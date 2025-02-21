СМИ: Apple поднимет цены на iPhone на 10% из-за пошлин Трампа
Apple поднимет цены на iPhone до 10% из-за пошлин Трампа, сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая в 10%. При этом 85% iPhone производится в Китае, еще около 15% — в Индии. Компании придется повысить цены, чтобы включить траты на пошлины при доставке товаров в США.
При этом экономисты отмечают, что такое повышение цен будет значительным для ряда рынков, поэтому корпорация может попытаться повышать цены постепенно, чтобы не потерять долю рынка.
Ранее Apple остановила продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus, смартфоны «исчезли» с официального сайта компании. Это модели были выпущены в 2023 году.
Также корпорация прекратила продажи iPhone SE 3 поколения, который вышел в 2022 году. 19 февраля компания представила новый iPhone 16e. Компания уточняет, что «старые» модели все еще можно купить у партнеров корпорации, также в офлайн-магазинах Apple модели также будут представлены какое-то время, передает «Радиоточка НСН».
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