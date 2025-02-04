Посол: Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара
Иран и Россия намерены подписать договор о строительстве железнодорожного участка Решт-Астара. Об этом сообщил посол республики в РФ Казем Джалали, передает РИА Новости.
«В рамках МТК "Север-Юг" самый главный вопрос - строительство железной дороги участка Решт-Астара. Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации по поводу... проекта. Они достигли очень хороших договоренностей», - рассказал дипломат.
Отмечается, что стороны планируют заключить соглашение до марта текущего года.
Ранее министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим рассказал, что республика и Россия обсуждают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения между Душанбе и Москвой. По его словам, «вопрос будет всесторонне обсуждаться» властями, но на его решение потребуется время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru