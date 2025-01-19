Президент Ирана заявил о намерении сотрудничать с РФ в военной сфере

"В военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество", - сказал Пезешкиан,

По его словам, у врага не должно быть никаких иллюзий, что с Россией и Ираном можно легко справиться.

17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".



