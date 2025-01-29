Власти обсуждают возобновление железнодорожного сообщения между Москвой и Душанбе

Таджикистан и Россия обсуждают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения между столицами двух стран и автобусных маршрутов между российскими и таджикистанскими городами. Об этом заявил журналистам министр транспорта республики Азим Иброхим.

По его словам, эту тему затрагивали на встрече делегации Таджикистана с министром транспорта России Романом Старовойтом в Москве. Иброхим подчеркнул, что решение вопроса открытия железнодорожного маршрута Душанбе-Москва требует определенного времени.

«Мы это сейчас рассматриваем... Обещано, что этот вопрос будет всесторонне обсуждаться и будет принято соответствующее решение», — указал министр.

Иброхим добавил, что стороны также продолжат расширять географию автобусных перевозок.

Ранее Россия возобновила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, напоминает RT.

