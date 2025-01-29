Власти обсуждают возобновление железнодорожного сообщения между Москвой и Душанбе
Таджикистан и Россия обсуждают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения между столицами двух стран и автобусных маршрутов между российскими и таджикистанскими городами. Об этом заявил журналистам министр транспорта республики Азим Иброхим.
По его словам, эту тему затрагивали на встрече делегации Таджикистана с министром транспорта России Романом Старовойтом в Москве. Иброхим подчеркнул, что решение вопроса открытия железнодорожного маршрута Душанбе-Москва требует определенного времени.
«Мы это сейчас рассматриваем... Обещано, что этот вопрос будет всесторонне обсуждаться и будет принято соответствующее решение», — указал министр.
Иброхим добавил, что стороны также продолжат расширять географию автобусных перевозок.
Ранее Россия возобновила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти обсуждают возобновление железнодорожного сообщения между Москвой и Душанбе
- Минобороны: Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНР
- «Атмосфера чрезвычайно напряженная»: Песков о переводе часов Судного дня
- Актер Владимир Стеклов пришел в себя после обморока и чувствует себя хорошо
- Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что 99% книг бесполезны
- Сбор зерна в России в 2024 году предварительно составил 128 млн тонн
- В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир
- СМИ: В Москве задержан гендиректор букмекерской компании «Фонбет»
- В Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры
- В районе Курска сбили украинский БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru