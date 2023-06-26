Посол Белоруссии: Минск планирует поставить в Россию миллион тонн нефтепродуктов

Из-за увеличения экспорта бензина в России стали повышаться цены на топливо, в первую очередь биржевые, заявил ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов «Радиоточке НСН». По его словам, розничные цены уже корректируются, с начала года их рост составил 2%.

Накануне сообщалось, что российские потребители не заметили роста производства бензина. Отмечается, что он вырос на 5%, что меньше плана на 7,5%.

