Посол Белоруссии: Минск планирует поставить в Россию миллион тонн нефтепродуктов
Белоруссия в 2023 году планирует поставить в Россию миллион тонн нефтепродуктов, рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.
Он отметил, что Минск никогда не поставлял свои нефтепродукты в Россию. Но в этом году будут поставки в Москву из общего объема экспорта в 6-7 миллионов тонн.
Из-за увеличения экспорта бензина в России стали повышаться цены на топливо, в первую очередь биржевые, заявил ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов «Радиоточке НСН». По его словам, розничные цены уже корректируются, с начала года их рост составил 2%.
Накануне сообщалось, что российские потребители не заметили роста производства бензина. Отмечается, что он вырос на 5%, что меньше плана на 7,5%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru