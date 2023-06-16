Шульгинов заявил, что Россия перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и АТР
России удалось перенаправить поставки нефтепродуктов из Европы и США. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам министра, РФ предприняла все усилия для диверсификации поставок сырья и выполнила эту задачу.
«От качественного нефтепродукта России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому нам пришлось перенаправить все это и в страны Африки, Турцию, страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. - НСН)», — цитирует Шульгинова ТАСС.
Министр указал, что диверсифицировать рынок было непросто на фоне усиления санкций против России. Тем не менее, страна справилась с этим, некоторые государства значительно увеличили покупки нефти и нефтепродуктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru