Шульгинов заявил, что Россия перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и АТР

По словам министра, РФ предприняла все усилия для диверсификации поставок сырья и выполнила эту задачу.

«От качественного нефтепродукта России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому нам пришлось перенаправить все это и в страны Африки, Турцию, страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. - НСН)», — цитирует Шульгинова ТАСС.

Министр указал, что диверсифицировать рынок было непросто на фоне усиления санкций против России. Тем не менее, страна справилась с этим, некоторые государства значительно увеличили покупки нефти и нефтепродуктов.

