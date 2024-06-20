Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС.

СМИ: ЕС введет санкции против певицы Полины Гагариной

«Послы ЕС согласовали мощный и значительный 14-й пакет санкций», — указали в ведомстве, не раскрыв суть ограничений.

Вместе с тем в председательстве отметили, что новый пакет включает целевые ограничения и меры по закрытию лазеек в прошлых пакетах для повышения их эффективности санкций.

Ограничения должны одобрить министры всех государств Евросоюза, затем санкции будут опубликованы и вступят в силу.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС внесет в черный список 20 россиян и 22 организации. В частности, санкции затронут певицу Полину Гагарину, которую заподозрили в участии в «пропагандистских мероприятиях», спонсируемых государством, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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