«Сила Сибири» оказалась под угрозой полного краха

Запущенный «Газпромом» газопровод «Сила Сибири» может так и не выйти на проектную мощность из-за того, что на основном месторождении — Чаяндинском — было выявлено множество технологических нарушений.

В частности, выяснилось, что при разработке использовался дефективный буровой раствор, а руководящие лица на объекте принимали сомнительные решения, нарушая технические стандарты. Из-за этого полсотни скважин находятся под угрозой невыхода на плановый уровень добычи.

«Сила Сибири» стала китайским брендом

В докладе, который попал в распоряжение «Ленты.ру», отмечается, что 20 скважин оказались полностью «сухими», а на 21 зафиксирован пониженный уровень добычи, который в течение нескольких лет и вовсе может стать нулевым. При этом только совокупные финансовые потери от «сухих» на данный момент скважин составляют 334 млрд рублей упущенной выгоды.

Из-за многочисленных нарушений Чаяндинское месторождение рискует так и не выйти на запланированный уровень добычи - 25 миллиардов кубометров газа ежегодно.

При этом ранее СМИ сообщили, что «Газпром» начал проектировать газопровода «Сила Сибири — 2», который может стать основой нового экспортного канала в Китай мощностью до 59 млрд кубических метров, передает Ura.ru

Первая «Сила Сибири» была запущена президентом РФ Владимиром Путиным и КНР Си Цзиньпином в конце 2019 года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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