«Сила Сибири» оказалась под угрозой полного краха

В докладе, который попал в распоряжение «Ленты.ру», отмечается, что 20 скважин оказались полностью «сухими», а на 21 зафиксирован пониженный уровень добычи, который в течение нескольких лет и вовсе может стать нулевым. При этом только совокупные финансовые потери от «сухих» на данный момент скважин составляют 334 млрд рублей упущенной выгоды.



Из-за многочисленных нарушений Чаяндинское месторождение рискует так и не выйти на запланированный уровень добычи - 25 миллиардов кубометров газа ежегодно.



При этом ранее СМИ сообщили, что «Газпром» начал проектировать газопровода «Сила Сибири — 2», который может стать основой нового экспортного канала в Китай мощностью до 59 млрд кубических метров, передает Ura.ru



Первая «Сила Сибири» была запущена президентом РФ Владимиром Путиным и КНР Си Цзиньпином в конце 2019 года, напоминает RT.

