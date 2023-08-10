После победы: В Совфеде назвали момент, когда зерновая сделка начнет работать

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС, что реанимирование зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям. Он также отметил, что одной из причин решения российского руководства свернуть черноморскую инициативу стало использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях, включая террористические атаки. Долгов подчеркнул, что Россия не будет возобновлять сделку «под болтовню».

«Мое личное мнение: американцы удержат ООНовцев и европейцев от того, чтобы выполнить условия России. Они будут делать декларацию, говорить, что мы прорабатываем, договорились… Но это все просто болтовня. А под болтовню мы ничего возобновлять не будем. То, как развивалась ситуация со сделкой, шло в ущерб нашим интересам. Теоретически ситуация может измениться, практически – тоже наверное возможно, при условии, что будет окончательное понимание на Западе, что Киев проиграл (в конфликте – ред. НСН). Если они окончательно поймут, что надо схватить последнее в плане денег и попытаться смыться, тогда они могут каким-то образом повлиять. Ситуация поменяется, когда мы одержим победу», - сказал Долгов.

Сенатор отметил, что на Западе озабочены зерновой сделкой лишь потому, что конкретные лица получали с нее доход. При этом Долгов подчеркнул, что Россия обеспечит свои интересы в любом случае.

«Пока навстречу нам не сделано ни одного шага. Суеты очень много, потому что это был источник дохода для определенных конкретных лиц на Западе и в Киеве. Этот источник сейчас закрылся. Мы свою позицию четко обозначили. При этом возможны ли какие-то альтернативные механизмы поставок нашего зерна и удобрений, зависит от возможных договоренностей с конкретными контрагентами. Мы свои интересы в любом случае обеспечим и обеспечиваем», - резюмировал Долгов.