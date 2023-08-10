После победы: В Совфеде назвали момент, когда зерновая сделка начнет работать
США до последнего будут удерживать ООН и европейцев от того, чтобы выполнить условия России по черноморской инициативе, отметил в эфире НСН сенатор Константин Долгов.
Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы Запад начал выполнять российские условия по зерновой сделке, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в интервью НСН. Он отметил, что ситуация начнет меняться только после победы России на Украине.
Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС, что реанимирование зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям. Он также отметил, что одной из причин решения российского руководства свернуть черноморскую инициативу стало использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях, включая террористические атаки. Долгов подчеркнул, что Россия не будет возобновлять сделку «под болтовню».
«Мое личное мнение: американцы удержат ООНовцев и европейцев от того, чтобы выполнить условия России. Они будут делать декларацию, говорить, что мы прорабатываем, договорились… Но это все просто болтовня. А под болтовню мы ничего возобновлять не будем. То, как развивалась ситуация со сделкой, шло в ущерб нашим интересам. Теоретически ситуация может измениться, практически – тоже наверное возможно, при условии, что будет окончательное понимание на Западе, что Киев проиграл (в конфликте – ред. НСН). Если они окончательно поймут, что надо схватить последнее в плане денег и попытаться смыться, тогда они могут каким-то образом повлиять. Ситуация поменяется, когда мы одержим победу», - сказал Долгов.
Сенатор отметил, что на Западе озабочены зерновой сделкой лишь потому, что конкретные лица получали с нее доход. При этом Долгов подчеркнул, что Россия обеспечит свои интересы в любом случае.
«Пока навстречу нам не сделано ни одного шага. Суеты очень много, потому что это был источник дохода для определенных конкретных лиц на Западе и в Киеве. Этот источник сейчас закрылся. Мы свою позицию четко обозначили. При этом возможны ли какие-то альтернативные механизмы поставок нашего зерна и удобрений, зависит от возможных договоренностей с конкретными контрагентами. Мы свои интересы в любом случае обеспечим и обеспечиваем», - резюмировал Долгов.
Ранее, 17 июля, Россия официально уведомила украинскую сторону, что возражает против продления зерновой сделки. Соглашение прекратило функционировать 18 июля. Тогда МИД РФ заявил, что за время работы зерновой сделки 70% грузов были отправлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% поставок.
Президент РФ Владимир Путин 2 августа заявлял, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл. Он также подтвердил готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»
- В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
- Bloomberg: администрация Байдена запросит у Конгресса дополнительно $25 млрд
- Минобороны сообщило об уничтожении 125 солдат ВСУ на Запорожском направлении
- Первый завод по производству искусственного мяса запустили в Китае
- Росавиация: 10 самолетов ночью ушли на запасные аэродромы Москвы
- Умер испытавший «космический мотоцикл» космонавт Александр Викторенко
- Детский сад в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ
- «История закончена»: Основатель «Яндекса» Волож осудил СВО
- AGR: Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda продолжают работу для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru