Рублю предрекли усиление на фоне горячей фазы спецоперации

Возможное наступление России или Украины должно укрепить рубль, если ЦБ не спровоцирует новое «паническое бегство» капитала, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.

Рубль укрепится, если спецоперация на Украине перейдет в «горячую фазу» наступления одной из сторон, предположил в интервью НСН биржевой аналитик Владимир Левченко.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов ранее заявил, что курс рубля в 2023 году ожидается на уровне 70 рублей, а инфляция составит 5–6%.

На Украине готовятся к новому наступлению ВС РФ в Донбассе
«Здесь все будет зависеть от действий нашего финансово-экономического блока. При такой ситуации ("горячей фазе" спецоперации – прим. НСН) мы должны увидеть рост мировых цен на сырьевые товары, приток валюты в нашу страну увеличится, а Центробанк должен будет усилить ограничения по выводу капитала. Если они этого не сделают, мы увидим новую волну панического бегства, как они ее искусственно сделали в декабре. Если все будет сделано правильно, рубль на этом вырастет», - сказал Левченко.

По его словам, укреплению рубля сейчас мешает искусственное стимулирование Центробанком оттока капитала.

«Мы должны увидеть тенденцию к укреплению рубля, поскольку вся проблема нашей экономики и финансовой системы в постсоветское время - это отток капитала. Отток сейчас искусственно стимулируется нашим финансово-экономическим блоком. Если они перестанут искусственно стимулировать этот процесс, мы увидим рост инвестиций и медленное укрепление рубля», - заключил собеседник НСН.

Официальный курс ЦБ на 28 января составляет 69,3 рубля за доллар. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее высказал мнение, что Россия начнет масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля, приурочив его к годовщине начала спецоперации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Курсы ВалютСпецоперацияРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры