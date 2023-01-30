Рублю предрекли усиление на фоне горячей фазы спецоперации
Возможное наступление России или Украины должно укрепить рубль, если ЦБ не спровоцирует новое «паническое бегство» капитала, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.
Рубль укрепится, если спецоперация на Украине перейдет в «горячую фазу» наступления одной из сторон, предположил в интервью НСН биржевой аналитик Владимир Левченко.
Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов ранее заявил, что курс рубля в 2023 году ожидается на уровне 70 рублей, а инфляция составит 5–6%.
«Здесь все будет зависеть от действий нашего финансово-экономического блока. При такой ситуации ("горячей фазе" спецоперации – прим. НСН) мы должны увидеть рост мировых цен на сырьевые товары, приток валюты в нашу страну увеличится, а Центробанк должен будет усилить ограничения по выводу капитала. Если они этого не сделают, мы увидим новую волну панического бегства, как они ее искусственно сделали в декабре. Если все будет сделано правильно, рубль на этом вырастет», - сказал Левченко.
По его словам, укреплению рубля сейчас мешает искусственное стимулирование Центробанком оттока капитала.
«Мы должны увидеть тенденцию к укреплению рубля, поскольку вся проблема нашей экономики и финансовой системы в постсоветское время - это отток капитала. Отток сейчас искусственно стимулируется нашим финансово-экономическим блоком. Если они перестанут искусственно стимулировать этот процесс, мы увидим рост инвестиций и медленное укрепление рубля», - заключил собеседник НСН.
Официальный курс ЦБ на 28 января составляет 69,3 рубля за доллар. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее высказал мнение, что Россия начнет масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля, приурочив его к годовщине начала спецоперации.
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