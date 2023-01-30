Рублю предрекли усиление на фоне горячей фазы спецоперации

Рубль укрепится, если спецоперация на Украине перейдет в «горячую фазу» наступления одной из сторон, предположил в интервью НСН биржевой аналитик Владимир Левченко.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов ранее заявил, что курс рубля в 2023 году ожидается на уровне 70 рублей, а инфляция составит 5–6%.