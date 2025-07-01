Пошлины Трампа в 500% для партнеров России ударят по самим США
Вячеслав Кулагин и Сергей Пикин заявили НСН, что пошлины для Индии и Китая заставят их искать альтернативные способы оплаты и страхования без участия США.
Если США введут пошлины в 500% для торговых партнеров России, это взвинтит мировые цены на нефть и газ, а также выставит Вашингтон в худшем свете с точки зрения международного партнерства, заявил НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
США введут пошлины в 500% для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Он заявил, что Индия и Китай покупают 70% нефти России, этот законопроект позволит президенту США Дональду Трампу ввести пошлины в отношении КНР, Индии и других стран. Кулагин рассказал о последствиях такой меры.
«Все импортеры внимательно следят за санкционной политикой, оценивают ее последствия для себя. Если мировой рынок перестанет получать российские нефть и газ, это приведет к резкому скачку цен. Именно поэтому я не думаю, что американцы готовы шокировать рынок своими действиями. Европейцы, например, ведут жесткую политику против РФ, но тот же газ продолжают покупать всеми способами. Введение подобных санкций угрожает самой Америке и ее партнерам», - отметил он.
Кулагин подчеркнул, что импортеры в таком случае будут отдаляться от США больше, чем от России.
«Что касается покупателей нашей нефти и газа, каждый из них будет оценивать эти ограничения. Но это стимул отказываться от США в вопросе расчетов и взаимодействия, это тоже удар по роли и престижу Вашингтона. Любые торговые ограничения настораживают их же партнеров. Это будет очередной сигнал всем, что надо искать альтернативные пути платежей и страхования. По нефти основные поставки у нас идут в Индию, Китай, газ идет в большей степени в Европу, по углю – весь мир покупает. Если покупатель не исполняет контракт, там предусмотрены выплаты компенсаций, куча юридических аспектов. Просто так ввести санкции нельзя, будут суды. На практике будет много проблем, если такое решение примут США», - заключил он.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал рекордсменов по закупке нефти и газа из РФ.
«Индия и Китай покупают у нас почти 80% нефти. Газ также активно идет в Китай, в Турцию, через Турцию – в Европу. На словах Трамп говорит, что не хочет обострения ситуации, а что там будет на деле, время покажет», - добавил собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что подписал торговое соглашение с Китаем. Позднее министр торговли США Говард Лютник пояснил Bloomberg TV, что подписание закрепило договоренности по тарифам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Пулково» ввели плату для курильщиков
- СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области
- В АТОР заявили о падении спроса на туры из России в ОАЭ
- «Галя, у них отмена!»: Почему в России одни музыкальные фестивали запрещают, а другие нет
- Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана
- Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске
- Песков: Москва рассчитывает на освобождение задержанных в Баку журналистов РФ
- Песков: Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров
- В Московской области на стоянке сгорели 13 машин
- В Молдавии призвали запретить выступления Басты, Macan и «Руки Вверх!»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru