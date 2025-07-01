«Все импортеры внимательно следят за санкционной политикой, оценивают ее последствия для себя. Если мировой рынок перестанет получать российские нефть и газ, это приведет к резкому скачку цен. Именно поэтому я не думаю, что американцы готовы шокировать рынок своими действиями. Европейцы, например, ведут жесткую политику против РФ, но тот же газ продолжают покупать всеми способами. Введение подобных санкций угрожает самой Америке и ее партнерам», - отметил он.

Кулагин подчеркнул, что импортеры в таком случае будут отдаляться от США больше, чем от России.

«Что касается покупателей нашей нефти и газа, каждый из них будет оценивать эти ограничения. Но это стимул отказываться от США в вопросе расчетов и взаимодействия, это тоже удар по роли и престижу Вашингтона. Любые торговые ограничения настораживают их же партнеров. Это будет очередной сигнал всем, что надо искать альтернативные пути платежей и страхования. По нефти основные поставки у нас идут в Индию, Китай, газ идет в большей степени в Европу, по углю – весь мир покупает. Если покупатель не исполняет контракт, там предусмотрены выплаты компенсаций, куча юридических аспектов. Просто так ввести санкции нельзя, будут суды. На практике будет много проблем, если такое решение примут США», - заключил он.

Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал рекордсменов по закупке нефти и газа из РФ.

«Индия и Китай покупают у нас почти 80% нефти. Газ также активно идет в Китай, в Турцию, через Турцию – в Европу. На словах Трамп говорит, что не хочет обострения ситуации, а что там будет на деле, время покажет», - добавил собеседник НСН.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что подписал торговое соглашение с Китаем. Позднее министр торговли США Говард Лютник пояснил Bloomberg TV, что подписание закрепило договоренности по тарифам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

