Пошлину за выдачу загранпаспорта в РФ повысят на 20% с 1 января
Государственную пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения в России предполагается увеличить на 20% с Нового года. Кабинет министров внёс в Госдуму соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
На данный момент пошлина при выдаче такого удостоверения личности составляет пять тысяч рублей. После внесения изменений сумма вырастит до шести тысяч рублей. Для детей в возрасте до 14 лет пошлину повысят с 2500 рублей до трёх тысяч.
Кроме того, правительство предлагает увеличить ряд пошли для граждан других государств, которые проживают на территории России. Например, за получение вида на жительство иностранцу придётся платить 6 тысяч рублей вместо нынешних 5 тысяч.
Разрешения на временное проживание иностранцу или лицу без гражданства будут стоить 1920 рублей вместо 1600 рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». За разрешение на привлечение и использование зарубежных работников придется заплатить 12 тысяч вместо нынешних 10 тысяч рублей за каждого.
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