Пошлину за выдачу загранпаспорта в РФ повысят на 20% с 1 января

Государственную пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения в России предполагается увеличить на 20% с Нового года. Кабинет министров внёс в Госдуму соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

На данный момент пошлина при выдаче такого удостоверения личности составляет пять тысяч рублей. После внесения изменений сумма вырастит до шести тысяч рублей. Для детей в возрасте до 14 лет пошлину повысят с 2500 рублей до трёх тысяч.