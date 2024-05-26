Порог доходов для прогрессии НДФЛ может составить примерно 150 тыс. рублей
Нижний порог доходов при изменении НДФЛ может быть установлен на уровне двукратного размера средней номинальной российской зарплаты и достигнуть около 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, которые были утверждены комитетом ГД по бюджету и налогам.
По данным Росстата, по итогам 2023 года средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 рубля, а двукратный размер — 149 708 рублей. В годовом выражении показатели — 1,8 млн рублей.
При этом в Госдуме предложили не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения для плавного повышения налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что приведет к сглаживанию перехода от одной категории к другой. Однако, сообщается, что депутаты не собираются менять налоговые ставки для самозанятых.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что инициатива поможет избавить большинство россиян от повышения налоговой нагрузки и позволит экономике эффективно развиваться в условиях санкций.
По базовому прогнозу Минэкономики, в 2024 году среднемесячная зарплата в РФ составит 83 698 рублей, а в годовом выражении двукратный размер — примерно 2 млн рублей. Если изменения вступят в силу, новый расчет налога будет применен не раньше 1 января 2025 года.
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