Порог доходов для прогрессии НДФЛ может составить примерно 150 тыс. рублей

Нижний порог доходов при изменении НДФЛ может быть установлен на уровне двукратного размера средней номинальной российской зарплаты и достигнуть около 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, которые были утверждены комитетом ГД по бюджету и налогам.

По данным Росстата, по итогам 2023 года средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 рубля, а двукратный размер — 149 708 рублей. В годовом выражении показатели — 1,8 млн рублей.

При этом в Госдуме предложили не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения для плавного повышения налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что приведет к сглаживанию перехода от одной категории к другой. Однако, сообщается, что депутаты не собираются менять налоговые ставки для самозанятых.