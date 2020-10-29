Путин: Россия не планирует вводить локдаун
Президент России Владимир Путин заявил, что власти не планируют запускать общенациональный локдаун из-за распространения коронавируса.
Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», глава государства отметил, что власти чётко понимают, как нужно действовать в сложившейся ситуации, и потому не планируют вводить тотальные ограничения, которые фактически полностью остановят работу бизнеса и экономику в целом.
В связи с пандемией коронавируса в России, в отличие от европейских стран, ещё не вводили тотальный карантин. В конце марта 2020 года был объявлен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, который действовал до середины мая. После власти стали постепенно снимать различные ограничения, однако с осенним ростом числа пациентов с COVID-19 их постепенно вводят вновь.
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