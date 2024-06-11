Популярные в России китайские автомобили подешевели на 9%

Самые популярные марки китайских автомобилей с пробегом подешевели в РФ в мае на 5-9% на фоне перенасыщения рынка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов компании «Автохаб» и банка «Открытие».

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Согласно данным, пять моделей марок Chery, Geely и Haval продавцы стали предлагать на 5-9% дешевле. Отмечается, что наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился кроссовер Geely Monjaro.

В исследовании указано, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на «аппетиты» продавцов авто во вторичном сегменте. При этом подчеркивается, что резких колебаний цен на автомобили с пробегом в мае не было зафиксировано.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН отметил, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на российском рынке все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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