Популярность китайского автопрома в России объяснили его качеством

«У нас экономика упала на 10%. Автомобильный рынок в денежном выражении тоже упал на 10%. Но потребность ездить у людей никуда не делась. Ее они начали решать с помощью более привлекательных по соотношению цены и качества предложений. На этот место пришли китайские автомобили. Очевидно, что этот сегмент будет расти, потому что соотношение цены и качества у китайских автомобилей сейчас одно из лучших. За последние семь лет китайцы устранили очень много проблем с качеством. У нас в стране большая инерция, мы китайскими автомобилями наелись на начальных стадиях китайского автопрома. Тогда они были очень плохого качества. Сейчас это не так, китайские автомобили вполне достойны. Кстати, и спрос на автомобили «Лада» растет», - отметил Шкуматов.

По его словам, на продажах «китайцев» сказалось и ужесточение кредитной политики российских банков. «На рост популярности и спроса на китайские автомобили повлияло снижение количества выданных автокредитов. Поэтому люди делают свой выбор в пользу продукции АвтоВАЗа и китайских автомобилей», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России за первое полугодие 2020 года снизились на 17%.

