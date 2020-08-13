Популярность китайского автопрома в России объяснили его качеством
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН объяснил резкий рост популярности китайского автопрома.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН объяснил резкий рост популярности китайского автопрома оптимальным соотношением цены и качества этой продукции.
Почти на 62% по сравнению с прошлым годом выросли продажи в России новых автомобилей китайских марок. Как пишут «Известия», в июле 2020 года было продано почти 5,3 тыс. машин. Лидером продаж стали автомобили марки Haval. В июле их было продано 1,8 тыс. штук. На втором месте Geely - 1,3 тыс. автомобилей. Третье место занимает бренд Chery - 864 машины. В пятерку лидеров вошли также Changan и FAW (653 и 386 автомобилей соответственно).
«У нас экономика упала на 10%. Автомобильный рынок в денежном выражении тоже упал на 10%. Но потребность ездить у людей никуда не делась. Ее они начали решать с помощью более привлекательных по соотношению цены и качества предложений. На этот место пришли китайские автомобили. Очевидно, что этот сегмент будет расти, потому что соотношение цены и качества у китайских автомобилей сейчас одно из лучших. За последние семь лет китайцы устранили очень много проблем с качеством. У нас в стране большая инерция, мы китайскими автомобилями наелись на начальных стадиях китайского автопрома. Тогда они были очень плохого качества. Сейчас это не так, китайские автомобили вполне достойны. Кстати, и спрос на автомобили «Лада» растет», - отметил Шкуматов.
По его словам, на продажах «китайцев» сказалось и ужесточение кредитной политики российских банков. «На рост популярности и спроса на китайские автомобили повлияло снижение количества выданных автокредитов. Поэтому люди делают свой выбор в пользу продукции АвтоВАЗа и китайских автомобилей», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России за первое полугодие 2020 года снизились на 17%.
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