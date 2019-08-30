Коллекторы: Выкуп долгов позволит россиянам вообще их не платить

Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в эфире НСН высказал удивление, что такие поправки были подготовлены Министерством экономического развития России.

«Очередной законопроект о том, как за счет налогоплательщиков и тех, кто много лет платят по долгам, помочь тем, кто не хотят платить. Если такой законопроект вступит в силу, в этих формулировках, то людям вообще незачем платит по долгам. И просто люди перестанут платить по долгам, а будут ждать, когда кто-нибудь когда-нибудь продаст их долги за копейки. Законопроект я лично считаю абсолютно популистский и, не решает ни каких задач и, поэтому очень и очень странно, что этот законопроект подготовлен в недрах Минэка. Очень странно, что в период, когда Минэк и прочее правительство работают над регуляторной гильотиной, предлагать такие вещи, которые делают бессмысленным потребительское кредитование», - высказался собеседник НСН.

Причиной нововведений пишет «Коммерсант» послужили случаи отказа кредиторов в реструктуризации долга без объективных причин. А также то, что всю выгоду от выплаты долга получает третье лицо, которое, в случае его недобросовестности, может ущемить права должника.

Ранее НСН сообщала, кто является главными должниками в России.

