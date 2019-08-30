Коллекторы: Выкуп долгов позволит россиянам вообще их не платить
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» в эфире НСН назвал инициативу Минэкономразвития РФ популизмом.
Минэкономразвития подготовило поправки в законы «О микрофинансовой деятельности» и о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ), которыми хочет обязать кредиторов, прежде чем продавать долги третьим лицам, предлагать их выкупить самим должникам. Изменения позволят должникам выкупать собственные долги за полцены при доказательстве, что кредитор нарушил обязанности первоначального предложения выкупа долга заемщиком.
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в эфире НСН высказал удивление, что такие поправки были подготовлены Министерством экономического развития России.
«Очередной законопроект о том, как за счет налогоплательщиков и тех, кто много лет платят по долгам, помочь тем, кто не хотят платить. Если такой законопроект вступит в силу, в этих формулировках, то людям вообще незачем платит по долгам. И просто люди перестанут платить по долгам, а будут ждать, когда кто-нибудь когда-нибудь продаст их долги за копейки. Законопроект я лично считаю абсолютно популистский и, не решает ни каких задач и, поэтому очень и очень странно, что этот законопроект подготовлен в недрах Минэка. Очень странно, что в период, когда Минэк и прочее правительство работают над регуляторной гильотиной, предлагать такие вещи, которые делают бессмысленным потребительское кредитование», - высказался собеседник НСН.
Причиной нововведений пишет «Коммерсант» послужили случаи отказа кредиторов в реструктуризации долга без объективных причин. А также то, что всю выгоду от выплаты долга получает третье лицо, которое, в случае его недобросовестности, может ущемить права должника.
Ранее НСН сообщала, кто является главными должниками в России.
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