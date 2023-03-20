Полянский: у России нет оснований не доверять расследованию Херша

У России нет оснований не доверять расследованию американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по «Северным потокам», рассказал News.ru российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский.

Захарова рассказала, кому выгодны утечки о терактах на «Северных потоках»

Он отметил, что у Херша идеальная репутация, он неоднократно разоблачал американские власти в других происшествиях.

«Очевидно, что в таком возрасте и с такими заслугами он вряд ли станет ставить под удар свою репутацию», - сказал Полянский.

Полянский отметил, что Херш имеет своего информированного источника. По мнению дипломата, его же журналист планирует использовать и в будущем.

Ранее Сеймур Херш заявил, что США могут прямо вмешаться в конфликт на Украине в случае поражения Киева в противостоянии с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Северный Поток

Горячие новости

Все новости

партнеры