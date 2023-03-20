Полянский: у России нет оснований не доверять расследованию Херша
У России нет оснований не доверять расследованию американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по «Северным потокам», рассказал News.ru российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский.
Он отметил, что у Херша идеальная репутация, он неоднократно разоблачал американские власти в других происшествиях.
«Очевидно, что в таком возрасте и с такими заслугами он вряд ли станет ставить под удар свою репутацию», - сказал Полянский.
Полянский отметил, что Херш имеет своего информированного источника. По мнению дипломата, его же журналист планирует использовать и в будущем.
Ранее Сеймур Херш заявил, что США могут прямо вмешаться в конфликт на Украине в случае поражения Киева в противостоянии с Россией.
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