Он отметил, что у Херша идеальная репутация, он неоднократно разоблачал американские власти в других происшествиях.

«Очевидно, что в таком возрасте и с такими заслугами он вряд ли станет ставить под удар свою репутацию», - сказал Полянский.

Полянский отметил, что Херш имеет своего информированного источника. По мнению дипломата, его же журналист планирует использовать и в будущем.

Ранее Сеймур Херш заявил, что США могут прямо вмешаться в конфликт на Украине в случае поражения Киева в противостоянии с Россией.

