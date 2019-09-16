Мировые новости на завтрак: Трамп готов спасти нефтяной рынок после атаки на Saudi Aramco
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 16 сентября.
США могут выделить нефть из резервов после атаки на Saudi Aramco
При необходимости США могут выделить нефть из своих резервов для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атаки дронов на месторождения в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если будет необходимость, в достаточном объеме для сдерживания рынка хорошо снабженными»,— написал он на своей странице в Twitter.
Трамп добавил, что США готовы к решительному ответу на атаку дронами, но в настоящее время ждут информации от Эр-Рияда о предполагаемых виновных.
Напомним, что утром 14 сентября стало известно о пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По официальным данным, причиной возгорания стала атака дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.
СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Северокорейский лидер направил письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с предложением о проведении третьего раунда переговоров в Пхеньяне, пишет южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на источник.
Отмечается, что приглашение находилось в письме, переданному Трампу в августе. При этом не уточняется, последовал ли ответ президента США на это письмо.
Напомним, что второй по счету саммит США и КНДР прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам прошлой встречи Трамп и Ким Чен Ын договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры.
Джонсон уверен в возможности сделки по Брекситу с ЕС
Британский премьер-министр Борис Джонсон в преддверии встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель в ближайшие недели смогут договориться об условиях Брексита.
В своей статье в газете The Daily Telegraph Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с Брюсселем Британия все равно покинет Евросоюз 31 октября.
Напомним, что в понедельник, 16 сентября Джонсон встретится с Юнкером в Люксембурге, а министр Великобритании по вопросам Брексита Стивен Баркли встретится с главным переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье.
СМИ: Австралия обвиняет Китай в хакерской атаке на парламент
Разведка Австралии пришла к выводу, что за кибератаку на внутренние сети парламента и политических партий в марте этого года ответственно Министерство государственной безопасности КНР.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять близких к расследованию источников.
По словам двух из них, австралийское правительство не собирается обнародовать результаты расследования, опасаясь ухудшения отношений с Китаем.
При этом, по данным источников, заключение об ответственности Китая было сделано разведкой вскоре после взлома, который произошел в преддверии майских всеобщих выборов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
- Прокурор Лесосибирска с семьёй погиб при пожаре в Красноярске
- The National Interest рассказал, как Гитлер сделал Россию великой
- Мировые новости на завтрак: Трамп готов спасти нефтяной рынок после атаки на Saudi Aramco
- Если нельзя. но хочется, то можно. Минтруд планирует эксперимент по четырехдневке