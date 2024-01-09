Биткоин подорожал до 47 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 47 тысяч долларов, сообщает «РЕН ТВ».

Биткоин может подорожать до 53 тысяч долларов

Это произошло впервые с марта 2022 года. Как считают эксперты, рост стоимости связан с прошлым взлетом, который произошел 4 декабря, тогда стоимость биткоина поднялась до 42 тысяч долларов. Криптовалюта может подорожать до уровня между 48 и 53 тысячами долларов США.

По данным Bloomberg, в 2023 году биткоин опередил по доходности золото и акции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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