Электрик посоветовал выключать технику из розетки перед уходом из дома

Мелкую бытовую технику приборы с нагревательными элементами нельзя оставлять включенными в розетку без присмотра. Об этом заявил электрик сервиса «Профи.ру» Евгений Шишкин в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, невнимательность может стать причиной пожара. Так, ни в коем случае нельзя оставлять обогреватель работающим без присмотра. Уходя из дома, следует выключить прибор из розетки. По словам специалиста, при неисправности не поможет даже умный дом, автоматика не предотвратит последствия.

Также Шишкин призвал не забывать выключать из розетки утюг, привычка вынимать вилку прибора снижает риск пожара. Не стоит оставлять включенными в сеть без необходимости сушилку для обуви и электрочайник.

«Фен, плойка и другие устройства с нагревательными элементами тоже лучше отключать сразу после использования. Особенно опасно оставлять их подключенными, если провод поврежден или прибор перегревается», — пояснил электрик.

По словам Шишкина, следует насторожиться в случае появления запаха горелого или плавящегося пластика, потрескиваний и искр, горячей вилки или розетки, поврежденного провода, оплавления корпуса, а также внезапных отключений и регулярно срабатывающего автомата. При любых изменениях в работе электроприбора необходимо прекратить его эксплуатацию до определения причины. По словам эксперта, иногда перегрев или искрение могут быть признаками проблем с проводкой, которые сложно определить без специальной проверки.

Ранее СМИ предупредили, что пожар в квартире может устроить почти каждый второй кабель, который продается в России. Согласно итогам проверки Роскачества, часть продукции 30 популярных марок перегревается при обычной нагрузке, а в случае возгорания выделяет смертельно опасный дым.

