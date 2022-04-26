Великобритания вводит новые антироссийские санкции
Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины».
Об этом следует из заявления департамента по международной торговле. «Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что это якобы поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.
При этом не уточняется, о каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь.
Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, он может включать ограничения на импорт российской нефти. Детали новых санкций пока не согласованы.
Кроме того, Нидерланды намерены к концу года отказаться от российского угля, газа и нефти.
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