Великобритания вводит новые антироссийские санкции

Об этом следует из заявления департамента по международной торговле. «Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это якобы поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.

При этом не уточняется, о каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь.

Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, он может включать ограничения на импорт российской нефти. Детали новых санкций пока не согласованы.

Кроме того, Нидерланды намерены к концу года отказаться от российского угля, газа и нефти.

