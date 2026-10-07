Генконсульство не подтвердило сведения о массовом отравлении россиян в Турции

Ранее СМИ сообщили, что десятки россиян заразились кишечной инфекцией в турецком отеле Bosphorus Sorgun.

«Информации, подтверждающей факт массового отравления в указанном отеле, получить не удалось», - указали в генконсульстве.

По его данным, обращений от граждан в связи с отравлением не поступало.

