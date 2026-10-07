Генконсульство не подтвердило сведения о массовом отравлении россиян в Турции
7 октября 202612:05
Юлия Савченко
Данные о якобы произошедшем в Турции массовом отравлении российских туристов не подтверждаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье.
Ранее СМИ сообщили, что десятки россиян заразились кишечной инфекцией в турецком отеле Bosphorus Sorgun.
«Информации, подтверждающей факт массового отравления в указанном отеле, получить не удалось», - указали в генконсульстве.
По его данным, обращений от граждан в связи с отравлением не поступало.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили ученые из Франции и Японии
- Эксперт рассказал, как спутники «Рассвет» помогут России на Украине
- ВОЗ: Более 170 млн детей и подростков страдают ожирением
- Или холод, или авария: Россиянам раскрыли, почему они мерзнут в своих домах
- ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов под Харьковом
- «Роют яму!»: Ограничения для маркетплейсов не приведут покупателей в магазины
- На Урале водитель автобуса ударил ребенка из-за просьбы о сдаче
- Генконсульство не подтвердило сведения о массовом отравлении россиян в Турции
- Электрик посоветовал выключать технику из розетки перед уходом из дома
- В Курской области мужчина погиб при атаке украинского дрона на трактор