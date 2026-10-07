Генконсульство не подтвердило сведения о массовом отравлении россиян в Турции

Данные о якобы произошедшем в Турции массовом отравлении российских туристов не подтверждаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье.

Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов из РФ

Ранее СМИ сообщили, что десятки россиян заразились кишечной инфекцией в турецком отеле Bosphorus Sorgun.

«Информации, подтверждающей факт массового отравления в указанном отеле, получить не удалось», - указали в генконсульстве.

По его данным, обращений от граждан в связи с отравлением не поступало.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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