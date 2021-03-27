Российское посольство в ФРГ ответило на призыв Польши «ослабить РФ»
Российское посольство в Германии отреагировало на призыв польского посла "ослабить Россию". Об этом сообщает РИА Новости.
Польский посол в Германии Анджей Пшилебский в интервью немецкому медиа RND заявил, что поляки "поют русские песни и смотрят российские фильмы", но при этом "готовы бороться с Россией". Пшилебский добавил, что проект "Северный поток - 2" угрожает европейской безопасности и должен быть прекращен.
В российском посольстве в ФРГ назвали слова дипломата "воинственными" и "враждебными" и отметили, что ощущают "разочарование и недоумение". В посольстве предположили, что знакомство с русской культурой "ничему не научило" посла Польши.
Кроме того, российские дипломаты напомнили, что военные расходы России в 24 раза меньше бюджета стран, входящих в НАТО, которые продвигают свои вооружения к границам РФ. В посольстве также добавили, что поставки российского газа нужны в первую очередь странам, входящим в ЕС, а "Северный поток-2" является коммерческим проектом.
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