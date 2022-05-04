Польша стала закачивать в хранилища российский газ, получаемый по реверсу из Италии и Франции

По его словам, Польша, которая отказалась оплачивать поставки газа из РФ рублями, стала получать его по реверсу из ФРГ, однако 2 мая Берлин прекратил физический реверс по «Ямал – Европе», после чего возник виртуальный реверс из заявок от потребителей Италии и Франции.

Куприянов подчеркнул, что заполненность ПХГ в Европе только 34%.

«Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину», - добавили в «Газпроме».

Ранее замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер заявил, что некоторые районы Польши остались без газоснабжения после введения Варшавой санкций против связанных с Россией компаний.