Польша стала закачивать в хранилища российский газ, получаемый по реверсу из Италии и Франции
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что газовые хранилища Польши заполнены на 80%, сообщает РИА Новости.
По его словам, Польша, которая отказалась оплачивать поставки газа из РФ рублями, стала получать его по реверсу из ФРГ, однако 2 мая Берлин прекратил физический реверс по «Ямал – Европе», после чего возник виртуальный реверс из заявок от потребителей Италии и Франции.
Куприянов подчеркнул, что заполненность ПХГ в Европе только 34%.
«Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину», - добавили в «Газпроме».
Ранее замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер заявил, что некоторые районы Польши остались без газоснабжения после введения Варшавой санкций против связанных с Россией компаний.
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