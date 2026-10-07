ФСИН: Один из раненных при нападении на конвой в поезде умер в больнице

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, раненный при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии, умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

ФСИН сообщила о гибели сотрудника при нападении заключенного в поезде

«Один из раненных при нападении 2 октября 2026 года на конвой сотрудников... скончался в лечебном учреждении», —указали в ведомстве.

Руководство службы пообещало оказать необходимую помощь семье погибшего.

Ранее один из этапируемых заключенных напал на конвоиров в поезде Владикавказ — Адлер, напоминает Ura.ru. Один из сотрудников ФСИН погиб, еще трое были ранены.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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