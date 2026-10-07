ФСИН: Один из раненных при нападении на конвой в поезде умер в больнице

«Один из раненных при нападении 2 октября 2026 года на конвой сотрудников... скончался в лечебном учреждении», —указали в ведомстве.

Руководство службы пообещало оказать необходимую помощь семье погибшего.

Ранее один из этапируемых заключенных напал на конвоиров в поезде Владикавказ — Адлер, напоминает Ura.ru. Один из сотрудников ФСИН погиб, еще трое были ранены.

