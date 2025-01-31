Польша предложила ввести вступительный взнос в Евросоюз

Среди других источников дохода министр предложила ввести цифровой налог и создать общий инвестиционный фонд.

Источники Euractiv в Еврокомиссии назвали нестабильной бюджетную ситуацию и заявили о необходимости срочного поиска новых источников дохода или увеличения взносов стран-членов ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что отказ от энергоресурсов России дорого обошелся странам Запада. Она отметила, что в результате домохозяйства и предприятия столкнулись с высокими ценами на электроэнергию. Это также ведет к закрытию предприятий и падению производства.



