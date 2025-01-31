Польша предложила ввести вступительный взнос в Евросоюз
Министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что ЕС необходимы новые источники финансирования, среди них может быть вступительный взнос за членство в блоке.
Она призвала к «всеобъемлющей инвестиционной политике» ЕС, передает Euractiv.
Среди других источников дохода министр предложила ввести цифровой налог и создать общий инвестиционный фонд.
Источники Euractiv в Еврокомиссии назвали нестабильной бюджетную ситуацию и заявили о необходимости срочного поиска новых источников дохода или увеличения взносов стран-членов ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что отказ от энергоресурсов России дорого обошелся странам Запада. Она отметила, что в результате домохозяйства и предприятия столкнулись с высокими ценами на электроэнергию. Это также ведет к закрытию предприятий и падению производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru