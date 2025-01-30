СМИ: В ЕС обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа
Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления продажи трубопроводного газа из России Евросоюзу в рамках потенциального урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным газеты, в Европе «обсуждают, следует ли возобновить» продажу российского топлива. Сторонники закупок считают, что это позволит снизить цены на энергоресурсы и сделать более актуальными переговоры и прекращение огня.
В частности, идею возобновления поставок поддерживают ряд немецких и венгерских чиновников и некоторые неназванные страны. Однако дискуссии рассердили чиновников ЕС, дипломатов из ряда восточноевропейских стран и обеспокоили экспортеров сжиженного природного газа из США, не желающих конкуренции.
Между тем Еврокомиссия отложила публикацию дорожной карты по полному отказу стран ЕС от российских энергоресурсов, документ могут представить на месяц позже, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru