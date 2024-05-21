Польша накопила рекордные $361,3 млрд госдолга

Государственный долг Польши обновил исторический максимум и достиг 361,3 млрд долларов. Об этом сообщило министерство финансов республики.

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Так, девять лет назад госдолг государства не превышал 225 млрд долларов. Согласно данным, внешние обязательства Польши приблизились к опасному уровню в 60% ВВП.

Ранее экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что огромный государственный долг и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться для США финансовой катастрофой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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