Польша накопила рекордные $361,3 млрд госдолга
21 мая 202415:53
Государственный долг Польши обновил исторический максимум и достиг 361,3 млрд долларов. Об этом сообщило министерство финансов республики.
Так, девять лет назад госдолг государства не превышал 225 млрд долларов. Согласно данным, внешние обязательства Польши приблизились к опасному уровню в 60% ВВП.
Ранее экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что огромный государственный долг и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться для США финансовой катастрофой, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru