Силуанов: миру грозит долговой кризис из-за высоких уровней госдолга

По его словам, для того, чтобы это не произошло потребуется вернуться к проведению ответственной налогово-бюджетной политики на уровне стран и восстановлению международных экономических связей на глобальном уровне.

«Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП», - отметил Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

