Силуанов: миру грозит долговой кризис из-за высоких уровней госдолга

Миру грозит долговой кризис из-за запредельных уровней государственных долгов развитых стран. Об этом заявил зампред правительства России, глава Минфина РФ Антон Силуанов, на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, передает ТАСС.

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По его словам, для того, чтобы это не произошло потребуется вернуться к проведению ответственной налогово-бюджетной политики на уровне стран и восстановлению международных экономических связей на глобальном уровне.

«Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП», - отметил Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РоссияГосдолгЭкономический КризисСилуанов

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