Экс-глава Всемирного банка: США ждет финансовая катастрофа к 2025 году
Огромный государственный долг и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться для США финансовой катастрофой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление экс-главы Всемирного банка Дэвида Малпасса.
По его словам, это произойдет к 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки.
По прогнозам МВФ, госдолг США в текущем году превысит отметку в 123% ВВП страны и может дойти до 134% в 2029 году.
В США федерального бюджета в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, сообщил ранее американский миллиардер Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru