Экс-глава Всемирного банка: США ждет финансовая катастрофа к 2025 году

По его словам, это произойдет к 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки.

По прогнозам МВФ, госдолг США в текущем году превысит отметку в 123% ВВП страны и может дойти до 134% в 2029 году.

В США федерального бюджета в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, сообщил ранее американский миллиардер Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

