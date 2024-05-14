Экс-глава Всемирного банка: США ждет финансовая катастрофа к 2025 году

Огромный государственный долг и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться для США финансовой катастрофой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление экс-главы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Конгресс спрогнозировал рост госдолга США до 174% от ВВП

По его словам, это произойдет к 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки.

По прогнозам МВФ, госдолг США в текущем году превысит отметку в 123% ВВП страны и может дойти до 134% в 2029 году.

В США федерального бюджета в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, сообщил ранее американский миллиардер Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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