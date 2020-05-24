Политолог рассказал о «жадных» губернаторах
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил реакцию губернаторов на дотации регионам из федерального бюджета на фоне коронавируса.
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 100 миллиардов рублей для помощи 56 регионам РФ, в которых к 1 мая 2020 года налоговые и неналоговые поступления оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Об этом пишут «Известия».
Предполагается, что размер дотаций каждому региону будут определять, исходя из первоочередных расходов местных бюджетов. Такая поддержка позволит сбалансировать региональные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за борьбы с коронавирусом, рассчитывают в кабмине.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН считает, что финансовая помощь регионам в объеме 100 млрд рублей будет ощутима.
«Конечно, регионы почувствуют поддержку. Вопрос в том, как эти деньги будут распределяться уже в регионах – через кого и к кому пойдут. Постановление правительства, в котором это будет расшифровано, появится или уже появилось.
Другой вопрос – спроси губернаторов, сколько надо, он скажет, что ему надо в 10 раз больше. Но это обычное явление. Тот, кто получает, считает, что получил мало. А тот, кто дает, считает, что дал много», - считает политолог
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН призвал правительство РФ предусмотреть действенные меры поддержки российских регионов.
«Структура доходов региональных бюджетов такова, что она сильно зависит от НДФЛ граждан и налога на прибыль от предприятий. Оба эти вида налогов довольно сильно зависят от состояния экономики. Соответственно, когда экономика на подъеме, они растут, и, к сожалению, когда экономика чувствует себя тяжело, эти виды налогов сильно падают. Поэтому, скорее всего, в каком-то обозримом будущем федеральному центру придется подумать о каких-то более действенных способах поддержки региональных бюджетов», – говорит он.
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