Политолог рассказал о «жадных» губернаторах

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 100 миллиардов рублей для помощи 56 регионам РФ, в которых к 1 мая 2020 года налоговые и неналоговые поступления оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что размер дотаций каждому региону будут определять, исходя из первоочередных расходов местных бюджетов. Такая поддержка позволит сбалансировать региональные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за борьбы с коронавирусом, рассчитывают в кабмине.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН считает, что финансовая помощь регионам в объеме 100 млрд рублей будет ощутима.

«Конечно, регионы почувствуют поддержку. Вопрос в том, как эти деньги будут распределяться уже в регионах – через кого и к кому пойдут. Постановление правительства, в котором это будет расшифровано, появится или уже появилось.